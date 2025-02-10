Президент Эстонии призвал принять радикальные меры в отношении России

Президент Эстонии Алар Карис призвал Евросоюз «еще больше укрепить свою независимость» от Москвы и рассмотреть в том числе возможность полного запрета на торговлю с Россией. Публикация появилась на его странице в соцсети X.

« Е в р о п е й с к о м у с о ю з у с л е д у е т е щ е б о л ь ш е у к р е п и т ь с в о ю н е з а в и с и м о с т ь и п р е к р а т и т ь и м п о р т в с е х р о с с и й с к и х э н е р г о н о с и т е л е й в Е С . Н а м с л е д у е т д а ж е с е р ь е з н о р а с с м о т р е т ь в о з м о ж н о с т ь в в е д е н и я п о л н о г о т о р г о в о г о э м б а р г о в о т н о ш е н и и Р о с с и и » , — н а п и с а л К а р и с .

С таким заявлением он выступил по случаю синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.

9 февраля латвийский президент Эдгар Ринкевич заявил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.

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Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.