Трамп анонсировал пошлины на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна с понедельника, 10 февраля, вводит пошлины на импорт стали и алюминия.

Об этом со ссылкой на пул Белого дома сообщает РИА Новости.

" П о ш л и н ы н а с т а л ь и а л ю м и н и й в с т у п я т в с и л у в п о н е д е л ь н и к – 2 5 % н а к а ж д у ю к а т е г о р и ю " , – с о о б щ и л и ж у р н а л и с т ы , с о п р о в о ж д а в ш и е Т р а м п а н а б о р т у A i r F o r c e O n e .

Глава Белого дома также заявил, что во вторник, 11 февраля, объявит о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.

Ранее Трамп предусмотрел торговые пошлины на товары из Китая в размере 10%. Причиной для такого решения власти США назвали тот факт, что КНР якобы поставляла в страну наркотические вещества, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Китай, в свою очередь, ввел пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Они начнут действовать с 10 февраля 2025 года.