Bloomberg: Киеву приходится закупать дорогой газ у ЕС

Сокращение добычи газа вынудило Украину закупать его по высокой цене у стран — участниц Европейского союза.

Украине приходится закупать дорогой газ у ЕС
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Такую информацию приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источники и данные об энергетике объединения.

«Украина вынуждена закупать дорогостоящий газ у ЕС, поскольку добыча в стране сократилась из-за разрушения газовой инфраструктуры в результате российских атак».

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия усложнила Киеву доступ к газовым запасам.

Экономика
Сергей Макогон
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