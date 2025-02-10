Украине приходится закупать дорогой газ у ЕС

Сокращение добычи газа вынудило Украину закупать его по высокой цене у стран — участниц Европейского союза.

Такую информацию приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источники и данные об энергетике объединения.

« У к р а и н а в ы н у ж д е н а з а к у п а т ь д о р о г о с т о я щ и й г а з у Е С , п о с к о л ь к у д о б ы ч а в с т р а н е с о к р а т и л а с ь и з - з а р а з р у ш е н и я г а з о в о й и н ф р а с т р у к т у р ы в р е з у л ь т а т е р о с с и й с к и х а т а к » .

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия усложнила Киеву доступ к газовым запасам.