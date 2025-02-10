Что будет с рублем после неожиданного укрепления

Рубль завершил пятничные внебиржевые торги неожиданным укреплением. В начале недели доллар закрепился выше уровня 100 ₽, однако уже в среду опустился ниже 98 ₽, а по итогам недели остановился на отметке 97,01 ₽ за доллар. Американская валюта за неделю потеряла 1,58 ₽. Официальный курс ЦБ снизился на 0,64 ₽, до 97,27 ₽ за доллар.

На этой неделе ситуация на внутреннем валютном рынке не изменится. Курс будет пытаться вернуться к более справедливым уровням, ожидает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

« О д н а к о п о з и т и в н ы й н о в о с т н о й ф о н и а к т и в н о с т ь п р о д а ж с о с т о р о н ы э к с п о р т ё р о в м о г у т и д а л ь ш е с д е р ж и в а т ь э т о д в и ж е н и е . Д о п у с к а е м с о х р а н е н и е к у р с о в о й в о л а т и л ь н о с т и » , — рассказал он «Коммерсанту».

Локальный пик укрепления пройден, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

« Н е с м о т р я н а о б щ е е у к р е п л е н и е р у б л я , к о т о р о е н а ч а л о с ь в я н в а р е , м ы о ж и д а е м п о с т е п е н н о г о е г о о с л а б л е н и я б л и ж е к в е с н е . В т е ч е н и е н е д е л и к у р с б у д е т н а х о д и т ь с я в д и а п а з о н е 9 5 – 1 0 0 ₽ з а д о л л а р » , — п р о г н о з и р у е т э к с п е р т . « В н а с т о я щ е е в р е м я м ы н а б л ю д а е м у к р е п л е н и е р у б л я , ч а с т и ч н о о б у с л о в л е н н о е о п е р а ц и я м и c a r r y t r a d e . В ы с о к а я п р о ц е н т н а я с т а в к а в Р о с с и и д е л а е т п р и в л е к а т е л ь н ы м д л я и н в е с т о р о в з а и м с т в о в а н и е в ю а н я х , к о н в е р т а ц и ю в р у б л и и п о с л е д у ю щ е е р а з м е щ е н и е с р е д с т в п о д б о л е е в ы с о к у ю д о х о д н о с т ь . Э т о т ф а к т о р , в е р о я т н о , б у д е т п о д д е р ж и в а т ь к у р с р у б л я д о з а с е д а н и я Б а н к а Р о с с и и 1 4 ф е в р а л я » , — д о б а в л я е т д и р е к т о р к а з н а ч е й с т в а Ц и ф р а Б а н к а Д м и т р и й Р о ж к о в .

Он ожидает, что курс рубля будет находиться в диапазоне 97–98 ₽ за доллар.