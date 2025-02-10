Что будет с рублем после неожиданного укрепления

Что будет с рублём после неожиданного укрепления: прогноз курса валют на неделю
Рубль завершил пятничные внебиржевые торги неожиданным укреплением. В начале недели доллар закрепился выше уровня 100 ₽, однако уже в среду опустился ниже 98 ₽, а по итогам недели остановился на отметке 97,01 ₽ за доллар. Американская валюта за неделю потеряла 1,58 ₽. Официальный курс ЦБ снизился на 0,64 ₽, до 97,27 ₽ за доллар.
На этой неделе ситуация на внутреннем валютном рынке не изменится. Курс будет пытаться вернуться к более справедливым уровням, ожидает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
«Однако позитивный новостной фон и активность продаж со стороны экспортёров могут и дальше сдерживать это движение. Допускаем сохранение курсовой волатильности», — рассказал он «Коммерсанту».
Локальный пик укрепления пройден, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.
«Несмотря на общее укрепление рубля, которое началось в январе, мы ожидаем постепенного его ослабления ближе к весне. В течение недели курс будет находиться в диапазоне 95–100 ₽ за доллар», — прогнозирует эксперт. «В настоящее время мы наблюдаем укрепление рубля, частично обусловленное операциями carry trade. Высокая процентная ставка в России делает привлекательным для инвесторов заимствование в юанях, конвертацию в рубли и последующее размещение средств под более высокую доходность. Этот фактор, вероятно, будет поддерживать курс рубля до заседания Банка России 14 февраля», — добавляет директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков.
Он ожидает, что курс рубля будет находиться в диапазоне 97–98 ₽ за доллар.