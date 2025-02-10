Глава Банка России Эльвира Набиуллина является одним из лучших в мире руководителей Центробанков, и во многом благодаря ей российская экономика устояла, несмотря на давление западных стран. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион.

По его словам, для Запада стойкость России перед лицом беспрецедентных санкций и изъятия активов «оказалась сюрпризом».

« Э к о н о м и к а в ы р о с л а н е т о л ь к о б л а г о д а р я у к л о н е н и ю о т с а н к ц и й , н о и б л а г о д а р я г л а в е Центрального банка мирового класса», - заметил Марк Чемпион.

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов, ограничена торговля в ряде областей и резко уменьшено сотрудничество в банковской сфере.

При этом в конце января американский лидер Дональд Трамп заявил, что может еще сильнее ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время. А спецпосланник президента США по украинскому кризису Кит Келлог оценил действующие антироссийские рестрикции «всего лишь на тройку» по шкале от одного до десяти. По его словам, ограничения все еще можно ужесточать, особенно последние санкции, направленные на добычу и экспорт нефти.