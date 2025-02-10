Власти Приднестровья отказались от второго гранта ЕС для закупки газа

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отказались от второго гранта ЕС в 60 млн евро для преодоления энергетического кризиса, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Речан заявил, что грант ЕС помог бы региону избавиться от шантажа и энергетической нестабильности в среднесрочной перспективе. Однако Тирасполь принял решение отказаться от 60 млн евро на закупку газа, передает ТАСС.

По его словам, Венгерская энергетическая компания MET Gas and Energy Marketing AG продолжит поставки газа в Приднестровье после 10 февраля, когда будет исчерпан предыдущий грант Евросоюза. Это продолжение поставок будет осуществляться на основе соглашения между Moldovagaz и Tiraspoltransgaz. Тирасполь оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с Молдавией в регион.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики должны повысить тарифы на энергоресурсы для получения европейского гранта в 60 млн евро.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз выделит Приднестровью 60 млн евро помощи при условии соблюдения ряда требований.

До этого Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом три млн куб. м. в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что газовый кризис в Приднестровье вызван действиями Украины и Молдовы, включая прекращение транзита с 2025 года и отказ Кишинева признать долг.