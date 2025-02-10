Индия снизит тарифы на товары из США

Reuters: Индия будет снижать тарифы на товары из США
Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди рассматривает дальнейшее снижение тарифов на импорт американских товаров с целью не допустить ситуации, "похожей на торговую войну с США". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники.
Индия готовит введение дополнительных тарифных льгот в преддверии предстоящего визита Моди в Вашингтон 12-13 февраля и его встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Снижение тарифов планируется как минимум в 12 секторах и коснется экспортных поставок американского электронного и медицинского оборудования, а также некоторых продуктов нефтехимии. Тем самым Нью-Дели стремится стимулировать рост американского экспорта в Индию, чтобы избежать потенциальной торговой войны с Вашингтоном, которую США уже ведут с Китаем", - заявил один из источников в индийских правительственных кругах.
По словам другого собеседника The Times of India, на предстоящей встрече Моди и Трампа будет в основном обсуждаться оборонное и технологическое сотрудничество двух стран, возможные подробные переговоры о тарифах состоятся позже.
США - крупный торговый партнер Индии. В 2023-2024 финансовом году товарооборот между странами составил $118 млрд. Торговый баланс был в пользу Индии с положительным сальдо в размере $32 млрд. Принятый в конце января бюджет Индии на начинающийся 1 апреля 2025-2026 финансовый год предусматривает снижение пошлин на ряд импортируемых товаров от электроники до текстиля, что стало первым серьезным шагом правительства страны в этом направлении за последние годы. Снижение пошлин, в частности, коснулось мотоциклов производства американской компании Нarley Davidson, на чем постоянно настаивал Трамп во время своего первого президентского срока.
1 февраля Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, на товары из КНР вводятся пошлины в размере 10%. В ответ на эти меры Госсовет КНР издал указ, согласно которому с 10 февраля 2025 года страна вводит пошлины на импорт американских энергоресурсов.