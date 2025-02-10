В Приднестровье полностью восстановили газоснабжение населения

Специалистам в области энергетики Приднестровья удалось полностью восстановить газоснабжение бытовых потребителей после месячного перерыва, который произошёл из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

В Приднестровье полностью восстановили подачу газа
© ТАСС

Об этом сообщает пресс-служба ПМР в Telegram-канале.

«Подача газа в частные домовладения успешно завершена», говорится в публикации.

При этом подключение других объектов продолжается.

На прошлой неделе энергетические компании также сообщили о восстановлении электроснабжения и возобновлении работы централизованного отопления.

Молдавия и Приднестровье столкнулись с энергетическим кризисом после того, как Украина прекратила транзит российского газа 1 января.

В условиях сложившейся ситуации в Приднестровье были введены веерные отключения электроэнергии, а централизованное отопление и газоснабжение оказались приостановлены.

Ранее Молдавия поставила Приднестровью более 5,7 млн куб. м. газа за три дня.

Экономика