Что будет с долларом после введения пошлин США на алюминий и сталь

Введение Трампом пошлин в 25% на импорт стали и алюминия может оказать негативное влияние на основных экспортеров и глобальную экономику, считает заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

" В о - п е р в ы х , - э т о у д а р п о м и р о в о м у р ы н к у м е т а л л о в , т а к к а к с н и ж е н и е с п р о с а н а с т а л ь и а л ю м и н и й н а м и р о в о м р ы н к е м о ж е т п р и в е с т и к п а д е н и ю ц е н н а э т и м е т а л л ы " , - с к а з а л о н " Р Г " .

Во-вторых, возможно укрепление доллара на фоне торговых войн, ведь введение пошлин может привести к противостоянию между США и другими странами, что увеличит спрос на доллар как защитный актив, продолжил он.

При этом введение пошлин и возможное снижение цен на эти металлы не смогут значительно повлиять на российскую экономику, так как, по имеющимся данным на начало 2022 года, доля российской стальной продукции в импорте США составляла менее 8% и все последующие годы снижалась.

В 2022 году российский алюминий составлял около 10% американского импорта этого металла. Однако в 2023 года США ввели 200% пошлину на импорт алюминия из России, что привело к значительному сокращению поставок. А в 2024 году объем поставок российского алюминия был минимальным, составляя лишь 0,5% от всего экспорта России этих металлов.

" В ы р у ч к а о т э к с п о р т а а л ю м и н и я и с т а л и и з Р о с с и и с о с т а в л я е т н е б о л ь ш у ю д о л ю в п л а т е ж н о м б а л а н с е с т р а н ы и о к а з ы в а е т м и н и м а л ь н о е в л и я н и е н а в а л ю т н ы й р ы н о к и к у р с р у б л я " , - д о б а в и л К о с о в .

Однако, по его словам, это не значит, что данный сектор не важен. Снижение экспорта металлов может негативно сказаться на налоговых поступлениях и экономической активности в регионах, где сосредоточены металлургические предприятия.

Ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской Академии Александр Фиранчук также считает, что введение пошлин не сможет оказать прямое влияние на российский экспорт этих металлов.

" О д н а к о с у щ е с т в у ю т д в а п о т е н ц и а л ь н ы х к а н а л а к о с в е н н о г о в о з д е й с т в и я . В о - п е р в ы х , б у д у ч и к р у п н ы м п о к у п а т е л е м , С Ш А ч е р е з и м п о р т н ы е п о ш л и н ы о к а з ы в а ю т в л и я н и е н а м и р о в ы е ц е н ы н а э т и м е т а л л ы . В в е д е н и е д о п о л н и т е л ь н о г о т а р и ф а в 2 5 % п р и в е д е т к з а м е т н о м у р о с т у ц е н в н у т р и с т р а н ы и н е к о т о р о м у с н и ж е н и ю м и р о в ы х ц е н " , - г о в о р и т Ф и р а н ч у к .

Но это влияние будет достаточно ограниченным - на уровне нескольких процентов, то есть останется в пределах обычных колебаний мировых котировок.

А во-вторых, развязывание глобальной торговой войны США против других стран несет риски замедления мировой торговли, а следовательно, и замедления темпов роста мировой экономики.