Северному соседу США пригрозили уже 50-процентными пошлинами

Общий тариф США на канадский импорт может серьезно превысить 25 процентов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Канаде грозят 50-процентные пошлины США
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По его данным, запланированные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия прибавятся к другим сборам на канадские товары, что обеспечит скачок общего тарифа до 50 процентов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемыми тарифы на сталь и алюминий, введенные Трампом и предупредил о готовности Оттавы ответить «твердо и решительно». Канадский министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань назвал такие пошлины «совершенно неоправданными», так как от канадских алюминия и стали зависят ключевые отрасли американской экономики.

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