Эксперт сделал прогноз, что будет с ключевой ставкой и курсом рубля
Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард сообщил, что Центробанк не пойдёт на повышение ключевой ставки в феврале.
«Чтобы спрогнозировать решение Банка России о ключевой ставке, рассмотрим несколько показателей, на которые регулятор опирается при принятии решений. Прежде всего, речь идёт о динамике инфляции. Темпы роста цен остаются на высоком уровне, так как спрос превышает предложение. На ситуацию не оказало серьёзного влияния даже замедление темпов кредитования. Соответственно, трудно представить, что в такой ситуации Банк России примет решение о сокращении ключевой ставки», - отметил он.
Ключевая ставка и курс доллара: прогноз для рубля
Одновременно с этим ЦБ тщательно следит за динамикой деловой активности. С одной стороны, сейчас наблюдается её рост. Так, январские индекс PMI выше декабрьских показателей: в сфере услуг индекс увеличился на 3,4 пункта, в сфере промышленности – на 2,3 пункта. Совокупный показатель сейчас находится на уровне 54,7, то есть превышает отметку 50, которая разделяет рост и спад предпринимательской активности. С другой стороны, развитие бизнеса напрямую зависит от доступности заёмных средств, а ставки по кредитам сейчас находятся на максимумах. На них не повлияла даже январская коррекция доходности депозитов.
«С учётом анализируемых показателей, на мой взгляд, регулятор не пойдёт на повышение ключевой ставки. Скорее можно ожидать, что он сосредоточится на проработке точечных решений в сфере кредитования. Так, актуальными проблемами для финвластей являются: переток клиентов банков в МФО, высокая закредитованность госкомпаний и компаний с госучастием, сложности в определённых отраслях бизнеса. Сохранение ключевой ставки вряд ли окажет заметное явление на курс рубля, при этом в целом жёсткая кредитно-монетарная политика поддерживает российскую валюту», - сделал прогноз эксперт.
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Ранее сообщалось, что в феврале у доллара есть высокая вероятность вернуться в область трехзначных цен.