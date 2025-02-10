Что будет с ключевой ставкой и курсом рубля

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард сообщил, что Центробанк не пойдёт на повышение ключевой ставки в феврале.

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« Ч т о б ы с п р о г н о з и р о в а т ь р е ш е н и е Б а н к а Р о с с и и о к л ю ч е в о й с т а в к е , р а с с м о т р и м н е с к о л ь к о п о к а з а т е л е й , н а к о т о р ы е р е г у л я т о р о п и р а е т с я п р и п р и н я т и и р е ш е н и й . П р е ж д е в с е г о , р е ч ь и д ё т о д и н а м и к е и н ф л я ц и и . Т е м п ы р о с т а ц е н о с т а ю т с я н а в ы с о к о м у р о в н е , т а к к а к с п р о с п р е в ы ш а е т п р е д л о ж е н и е . Н а с и т у а ц и ю н е о к а з а л о с е р ь ё з н о г о в л и я н и я д а ж е з а м е д л е н и е т е м п о в к р е д и т о в а н и я . С о о т в е т с т в е н н о , т р у д н о п р е д с т а в и т ь , ч т о в т а к о й с и т у а ц и и Банк России примет решение о сокращении ключевой ставки», - отметил он.

Ключевая ставка и курс доллара: прогноз для рубля

Одновременно с этим ЦБ тщательно следит за динамикой деловой активности. С одной стороны, сейчас наблюдается её рост. Так, январские индекс PMI выше декабрьских показателей: в сфере услуг индекс увеличился на 3,4 пункта, в сфере промышленности – на 2,3 пункта. Совокупный показатель сейчас находится на уровне 54,7, то есть превышает отметку 50, которая разделяет рост и спад предпринимательской активности. С другой стороны, развитие бизнеса напрямую зависит от доступности заёмных средств, а ставки по кредитам сейчас находятся на максимумах. На них не повлияла даже январская коррекция доходности депозитов.

« С у ч ё т о м а н а л и з и р у е м ы х п о к а з а т е л е й , н а м о й в з г л я д , регулятор не пойдёт на повышение ключевой ставки. Скорее можно ожидать, что он сосредоточится на проработке точечных решений в сфере кредитования. Так, актуальными проблемами для финвластей являются: переток клиентов банков в МФО, высокая закредитованность госкомпаний и компаний с госучастием, сложности в определённых отраслях бизнеса. Сохранение ключевой ставки вряд ли окажет заметное явление на курс рубля, при этом в целом жёсткая кредитно-монетарная политика поддерживает российскую валюту», - сделал прогноз эксперт.

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Ранее сообщалось, что в феврале у доллара есть высокая вероятность вернуться в область трехзначных цен.