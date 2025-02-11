Трамп ввел пошлины на поставки стали и алюминия в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что данная мера не предусматривает каких-либо исключений. Республиканец также распорядился ввести новый североамериканский стандарт, по которому импортируемая сталь должна быть "выплавлена и разлита", а алюминий – "выплавлен и отлит" в регионе, чтобы ограничить импорт в США китайской стали с минимальной степенью обработки.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая, на которые распространялся беспошлинный ввоз по критерию минимальной стоимости (de minimis). Теперь они лишатся такого статуса. Решение было принято в целях борьбы с поставками наркотических веществ.

Кроме того, президент США подписал указ о пересмотре участия страны в Организации Объединенных Наций (ООН), заявив, что организацией плохо управляют и она не справляется со своими задачами.