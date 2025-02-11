Сийярто назвал потери экономики Венгрии из-за санкций против России

Венгрия потеряет до $4 млрд из-за продления санкций против России на ближайшие полгода.

Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

« З а п о с л е д н и е т р и г о д а с а н к ц и и н а н е с л и в е н г е р с к о й э к о н о м и к е у щ е р б в р а з м е р е 1 9 м и л л и а р д о в е в р о , а э т о о з н а ч а е т , ч т о д а л ь н е й ш е е п р о д л е н и е н а п о л г о д а п р и в е д е т к е щ е 3 - 4 м и л л и а р д а м е в р о у б ы т к о в » , — р а с с к а з а л г л а в а в е н г е р с к о й д и п л о м а т и и .

Так он прокомментировал согласование Евросоюзом очередного продление на полгода экономических санкций против России. Венгрия при обсуждении выступала против продления санкций.

До этого стало известно, что Евросоюз собирается ввести заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян отметил, что в качестве альтернативы страны — члены ЕС рассматривают Китай, США, Индию, Канаду. Но, считает он, из-за высоких транспортных издержек удобрения для ЕС будут стоить в разы дороже.