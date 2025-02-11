В России назвали отрасль с серьезными кадровыми проблемами

По итогам 2024 года кадровая проблема стала основной для строительной отрасли. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Сергей Музыченко, его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время, отметил он, кадровая повестка остается приоритетной для строительной отрасли. Сектору не хватает квалифицированных работников.

« К а д р ы с т а л и о с н о в н о й п р о б л е м о й д л я р а з в и т и я с т р о и т е л ь н о й о т р а с л и » , — р е з ю м и р о в а л Музыченко в ходе выступления на форуме «Сибирская строительная неделя».

Он напомнил, что с 2024 года ведомство получило возможность разрабатывать типовые образовательные программы для подготовки квалифицированных кадров. Работа в этом направлении должна «встать на рельсы» весной этого года.

« Д л я н а с п о д г о т о в к а к а д р о в — к л ю ч е в а я з а д а ч а » , — з а к л ю ч и л Музыченко.

Ранее директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов спрогнозировал дефицит кадров в строительной отрасли на уровне 16-17 процентов от всей численности персонала. Работодатели в этом сегменте, по его словам, в среднесрочной перспективе могут столкнуться с наймом почти всех востребованных специалистов, включая оконщиков, монолитчиков и штукатуров. Глава Минстроя Ирек Файзуллин оценивал нехватку рабочих рук в отрасли в миллион человек.