Ставка под вопросом: повысит ли Центробанк ключевую ставку 14 февраля

Первое в этом году заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 14 февраля и может определить дальнейший вектор развития денежно-кредитной политики в России. Как может измениться ключевая ставка, рассказали опрошенные Life экономисты.

© РИА Новости

На заседании, которое прошло 20 декабря 2024 года, совет директоров ЦБ принял решение прекратить повышение ключевой ставки, оставив ее на максимальном историческом уровне в 21%. При этом в конце декабря аналитики ДОМ.РФ сообщили, что за ноябрь выдача ипотеки по рыночным программам в России сократилась вдвое. Это произошло на фоне действия высоких ставок в пределах 29%.

По оценкам экономистов, наиболее вероятно, что на заседании 14 февраля Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне.

Эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан обратил внимание на то, что ключевая ставка будет зависеть от динамики инфляции, темпы которой остаются высокими, а корпоративное кредитование не замедляется так, как ожидалось. И в таких условиях снижение ставки маловероятно, уверен он.

Есть признаки охлаждения в некоторых секторах — строительстве, угледобыче и металлургии. В пользу сохранения ключевой ставки говорит и снижение ставок по вкладам. Многие банки уменьшили их на 1–3 процентных пункта, заметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

« Т е к у щ а я д е н е ж н о - к р е д и т н а я п о л и т и к а д о с т и г а е т п о с т а в л е н н ы х ц е л е й , и д а л ь н е й ш е е у ж е с т о ч е н и е н е т р е б у е т с я . Т е м н е м е н е е , п р о д о л ж а ю в н и м а т е л ь н о с л е д и т ь з а и н ф л я ц и о н н ы м и п о к а з а т е л я м и , п о с к о л ь к у о н и м о г у т с у щ е с т в е н н о п о в л и я т ь н а и т о г о в о е р е ш е н и е р е г у л я т о р а . Д о з а с е д а н и я в ы й д е т е щ е о д и н о т ч е т п о н е д е л ь н о й и н ф л я ц и и » , - п о я с н и л о н .

По словам основателя инвестиционной компании SharesPro Дениса Астафьева, предыдущие повышения ставки уже привели к замедлению кредитной активности, а также к снижению инвестиционного и потребительского спроса и в таких условиях регулятору важно оценить накопленный эффект.

Не ожидает ужесточения кредитно-денежной политики и главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, так как, по его словам, высокая ключевая ставка как инструмент управления инфляцией уже не сработает так, как должна.

« Т е , к т о н е б р а л к р е д и т ы - н е о б е с п е ч е н н ы е , и п о т е ч н ы е , з а л о г о в ы е , н а б и з н е с - ц е л и - п о д 2 5 % , н е с т а н у т б р а т ь и х и п о д 3 0 – 3 5 % . А т е , к т о п о л ь з о в а л с я к р е д и т н ы м и п р о д у к т а м и и п о д 3 0 – 5 0 % ( а к т и в н ы е п о л ь з о в а т е л и к р е д и т н ы х к а р т и у с л у г М Ф О ) , н е у с т о я т п е р е д т е м , ч т о б ы в з я т ь к р е д и т п р и л ю б о й к л ю ч е в о й с т а в к е н и ж е 5 0 % . Т о е с т ь , д о с т и г н у т з а г р а д и т е л ь н ы й п р е д е л с т а в к и » , - у в е р е н о н .

Ранее Банк России спрогнозировал продолжение роста годовой инфляции в стране в начале 2025 года. При этом инфляция может достигнуть пика в апреле.