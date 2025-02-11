В администрации президента не поддержали законопроект о сверхурочной работе на фоне дефицита кадров. Об этом сообщил РБК со ссылкой на трех источников.

По его данным, государственно-правовое управление (ГПУ) президента вынесло отрицательный отзыв на законопроект Минэкономразвития, вносящий изменения в Трудовой кодекс. Позиция ГПУ была представлена в начале февраля на межведомственном совещании с участием представителей работодателей и профсоюзов.

Законопроект предполагает, что лимиты по сверхурочному труду должны быть увеличены в два раза — до четырех часов в день и 240 часов в год. Кроме того, министерство предлагает ввести двойную оплату всех сверхурочных часов сверх планки в 120 часов и сократить срок уведомления работника об изменениях условий договора по инициативе работодателя до одного месяца.

По словам одного из источников, часть положений были отклонены, так как ГПУ сочло их неприемлемыми с точки зрения соцзащиты граждан, другие же были «развернуты в противоположном направлении».

Совет Федерации одобрил закон о размере оплаты сверхурочной работы

Больше всего разногласий, подчеркивает РБК, вызвала тема сверхурочной работы — в администрации президента не поддерживают предложение ведомства.

В декабре кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин высказал мнение, что поправки о сверхурочной работе, скорее всего, будут приняты.