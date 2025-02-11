В ЕС пообещали жесткие меры в ответ на пошлины США

Евросоюз сожалеет о введении США пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы и ответит жесткими мерами.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

" Я г л у б о к о с о ж а л е ю о р е ш е н и и С Ш А в в е с т и п о ш л и н ы н а э к с п о р т с т а л и и а л ю м и н и я и з Е в р о п ы . Н е о б о с н о в а н н ы е п о ш л и н ы в о т н о ш е н и и ЕС не останутся без ответа - они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры", - сказала она.

По ее словам, "тарифы - это налоги, плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей".

"ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", - заключила она.

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на весь импорт в США стали и алюминия в размере 25%. О планах введения пошлин на сталь и алюминий он объявил 9 февраля. ЕС отреагировал на эти высказывания подтверждением готовности принять ответные меры.

Кроме того, Трамп ранее предупредил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну микросхем и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Президент США тогда не уточнил, продукция каких стран может быть затронута планируемыми протекционистскими мерами.