В ЕС пообещали жесткие меры в ответ на пошлины США

Евросоюз сожалеет о введении США пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы и ответит жесткими мерами.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы. Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа - они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры", - сказала она.
По ее словам, "тарифы - это налоги, плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей".
"ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", - заключила она.
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на весь импорт в США стали и алюминия в размере 25%. О планах введения пошлин на сталь и алюминий он объявил 9 февраля. ЕС отреагировал на эти высказывания подтверждением готовности принять ответные меры.
Кроме того, Трамп ранее предупредил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну микросхем и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Президент США тогда не уточнил, продукция каких стран может быть затронута планируемыми протекционистскими мерами.