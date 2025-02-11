Трюдо пригрозил Трампу ответом за введение пошлин

Канада даст «жесткий ответ» на американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом Reuters заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

« М ы д о в е д е м д о с в е д е н и я а м е р и к а н с к о й а д м и н и с т р а ц и и , к к а к и м о т р и ц а т е л ь н ы м п о с л е д с т в и я м п р и в е д у т э т и н е п р и е м л е м ы е п о ш л и н ы » , — з а я в и л Трюдо на парижском саммите по вопросам ИИ.

Он добавил, что Оттава будет жестко реагировать на американские пошлины и будет защищать канадских рабочих и бизнес.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) ответит жесткими и соразмерными мерами на ввод пошлин со стороны США.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Меры вступят в силу 4 марта.

В начале февраля Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны.