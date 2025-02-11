Гонконг подаст жалобу в ВТО на тарифы США

Гонконг подаёт жалобу в ВТО на тарифы США
Гонконг направит жалобу во Всемирную торговую организацию из-за введённых США тарифов.
Об этом сообщает Reuters.
Главный секретарь правительства Гонконга Эрик Чан заявил, что США не учитывают статус специального административного района.
«Это абсолютно не соответствует принципам ВТО», — сказал Чан, подчеркивая, что Гонконг должен рассматриваться отдельно от Китая.
Как сообщается в материале, введение 10-процентных тарифов на гонконгские товары со стороны США стало реакцией американского президента Дональда Трампа на импорт в страну из Китая.
Подчеркивается, что на минувшей неделе Почтовая служба США приостановила приём писем и посылок из Китая и Гонконга с целью контроля потока товаров, но вскоре отменила это решение. Между тем это всё-аки привело к сбою работы среди служб доставки и ритейлеров.
Уточняется, что Трамп также сократил льготы на пошлины для посылок стоимостью менее $800.