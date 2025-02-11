Гонконг подаст жалобу в ВТО на тарифы США

Гонконг направит жалобу во Всемирную торговую организацию из-за введённых США тарифов.

Об этом сообщает Reuters.

Главный секретарь правительства Гонконга Эрик Чан заявил, что США не учитывают статус специального административного района.

« Э т о а б с о л ю т н о н е с о о т в е т с т в у е т п р и н ц и п а м ВТО», — сказал Чан, подчеркивая, что Гонконг должен рассматриваться отдельно от Китая.

Как сообщается в материале, введение 10-процентных тарифов на гонконгские товары со стороны США стало реакцией американского президента Дональда Трампа на импорт в страну из Китая.

Подчеркивается, что на минувшей неделе Почтовая служба США приостановила приём писем и посылок из Китая и Гонконга с целью контроля потока товаров, но вскоре отменила это решение. Между тем это всё-аки привело к сбою работы среди служб доставки и ритейлеров.

Уточняется, что Трамп также сократил льготы на пошлины для посылок стоимостью менее $800.