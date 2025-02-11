Словакия пропускает газ на Украину, чтобы украинцы не замерзли, однако имеет моральное право рассмотреть прекращение транзита газа иностранными компаниями.

Об этом на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пишет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

« Г а з н а У к р а и н у п о с т у п а е т ч е р е з р е з е р в н ы й т р у б о п р о в о д . Б е з э т о г о г а з а У к р а и н а б ы з а м е р з л а , н о С л о в а к и я к э т о м у н е и м е е т о т н о ш е н и я . П о с т а в щ и к а м и я в л я ю т с я з а р у б е ж н ы е ф и р м ы » , — з а я в и л Фицо.

Он добавил, что поставки газа Украине, которая сама перекрыла поставки российского газа по своей территории в Европу, еще больше способствуют росту цен на голубое топливо. Поэтому Словакия имеет моральное право остановить транзит газа через свою территорию в размере 7,5 млн кубометров, считает Фицо.

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Словацкий премьер добавил, что попытка Евросоюза такими махинациями навредить России, но наибольшие потери понесет именно Украина и Европа, которая позволяет себя одурачить.

Роберт Фицо также сообщил, что у республики могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце года из-за остановки Киевом транзита газа.