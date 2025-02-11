Мишустин предсказал рост производительности труда в России

Через пять лет производительность труда в России должна увеличиться больше чем на 20 процентов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его процитировало агентство ТАСС.

Добиться этого, по его словам, следует за счет внедрения современных технологий и передового оборудования. Кроме того, акцент следует сделать на роботизации.

По словам Мишустина, позитивную роль в повышении производительности труда сыграет расширение возможностей для повышения квалификации специалистов. А для этого регионы, правительство и бизнес должны действовать вместе. Иными словами, подход должен быть комплексным.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин указал на повышение производительности труда как на один из инструментов сокращения количества трудовых мигрантов. По его словам, следует внедрять и активно использовать такие технологии, которым не нужно большое число неквалифицированных рабочих рук.

Похожую точку зрения высказывала и глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, росту российской экономики мешает дефицит работников. Преодолеть это препятствие можно за счет наращивания производительности труда.