Мишустин предсказал рост производительности труда в России

Через пять лет производительность труда в России должна увеличиться больше чем на 20 процентов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его процитировало агентство ТАСС.

Мишустин предсказал рост производительности труда в России
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Добиться этого, по его словам, следует за счет внедрения современных технологий и передового оборудования. Кроме того, акцент следует сделать на роботизации.

По словам Мишустина, позитивную роль в повышении производительности труда сыграет расширение возможностей для повышения квалификации специалистов. А для этого регионы, правительство и бизнес должны действовать вместе. Иными словами, подход должен быть комплексным.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин указал на повышение производительности труда как на один из инструментов сокращения количества трудовых мигрантов. По его словам, следует внедрять и активно использовать такие технологии, которым не нужно большое число неквалифицированных рабочих рук.

Похожую точку зрения высказывала и глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, росту российской экономики мешает дефицит работников. Преодолеть это препятствие можно за счет наращивания производительности труда.

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