Мосбиржа будет технически готова к торгам на выходных к 1 марта
Московская биржа сообщила, что будет технически готова к запуску торгов в выходные дни к 1 марта 2025 года, следует из сообщения торговой площадки.
Дополнительная сессия входного дня будет проходить во временной промежуток с 9:50 до 18:59 мск.
«В дни проведения дополнительной сессии выходного дня Торгово-клиринговая система будет доступна для подключения по всем протоколам начиная с 07:50 мск. Время окончания доступности — не ранее чем 20:00 мск», — отмечается в сообщении биржи.
Допуск участников торгов к торгой сессии начнет осуществляться с марта 2025 года.
В конце января сообщалось , что в выходные на Мосбирже будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке. Торги будут организованы в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня, то есть расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных.