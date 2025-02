Пять стран ЕС в январе купили нефть и газ из России на €1,2 млрд

Франция, Венгрия, Словакия, Бельгия и Испания в январе заплатили €1,2 млрд за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа.

Об этом сообщают аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).

Отмечается, что крупнейшим покупателем российского топлива в ЕС стала Франция, импортировав СПГ на €377 млн. Вторым по величине — Венгрия, которая импортировала нефть на €182 млн и трубопроводный газ на €173 млн.

Ранее сообщалось, что цены на природный газ в странах Европы достигли максимальных отметок с февраля 2023 года. Повышение произошло на фоне ускоренного истощения хранилищ из-за пришедшей холодной погоды.