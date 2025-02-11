Глава ФРС США объяснил решение не торопиться со снижением базовой ставки

Федеральная резервная система (ФРС) не видит необходимости торопиться с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, поскольку «чрезмерное смягчение политики может подорвать прогресс в замедлении инфляции», заявил глава этой выполняющей в США функции Центробанка организации Джером Пауэлл. Его цитирует «Интерфакс».

В то же время, отметил руководитель регулятора, недостаточные темпы снижения способны «вызвать ненужное ухудшение экономической активности и занятости». Принимать необходимые решения Пауэлл намерен с учетом оценки поступающих данные, перспектив экономики и баланса рисков.

В последней трети 2024 года ФРС трижды подряд снижала ставку, доведя ее до уровня 4,25 — 4,5 процентов годовых. В январе показатель решили не менять, указав, что условия на рынке труда остаются стабильными, а уровень роста цен — «несколько повышенным».

Президент США Дональд Трамп, который ранее высказывался за то, чтобы получить право голоса в вопросах денежно-кредитной политики и критиковал Пауэлла за нерешительность в вопросе снижения ставок, назвал решение ФРС правильным, хотя еще за несколько дней до этого, как напомнил CNBC, подчеркивал, что будет «требовать немедленного снижения ставок».