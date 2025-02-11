Юдаева очно исполняет обязанности директора РФ в МВФ в Вашингтоне

Представляющая Россию в Международном валютном фонде (МВФ) Ксения Юдаева находится сейчас в американской столице и в очной форме осуществляет функции исполнительного директора. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МВФ.

"Юдаева лично осуществляет свои обязанности исполнительного директора в штаб-квартире фонда в Вашингтоне", - отметил представитель финорганизации.

Как сообщало агентство Bloomberg 22 января, Минфин США разрешил находящейся под американскими санкциями Юдаевой приехать в Соединенные Штаты, чтобы работать в МВФ. Как отмечает агентство, решение было принято администрацией 46-го президента Джо Байдена.

В декабре прошлого года представитель фонда Джули Козак сообщила, что Юдаева выполняет в удаленном режиме функции исполнительного директора от РФ в МВФ в полном объеме. Она приступила к работе на этой должности 1 ноября 2024 года. Ее предшественником был Алексей Можин. 3 октября 2024 года он сообщил ТАСС, что Юдаева, против которой администрация США ввела санкции из-за специальной военной операции в апреле 2022 года, должна приступить к исполнению обязанностей главы российской дирекции в фонде 1 ноября 2024 года.

Юдаева оставила пост первого заместителя председателя Банка России в августе 2023 года. Также она занимала должность советника главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Юдаева работала в ЦБ с 2013 года. В должности первого зампреда регулятора курировала вопросы экономического моделирования и прогнозирования, установление официальных курсов иностранных валют, функционирование системно значимых объектов финансовой инфраструктуры и формирование денежно-кредитной и финансовой статистики. 31 октября 2024 года пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что Юдаева решила продолжить карьеру вне Банка России.