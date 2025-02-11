В ЦБ раскрыли, чем обернется для банков закон о периоде охлаждения
Россиянам, обратившимся в банк за кредитом на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, дадут 4 часа на размышления, чтобы прийти в себя, если они находятся под психологическим воздействием мошенников. При суммах свыше 200 тысяч рублей период охлаждения составит двое суток. Такой закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях 11 февраля. В тот же день, поясняя значимость поправок на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам, зампредседателя ЦБ Алексей Гузнов обратил внимание, что многие вопросы, сформулированные в законе, требуют изменения IT-систем кредитных и микрофинансовых организаций.
Финансовых мошенников с каждым годом становится больше: по данным Центрального банка, в 2024 году у россиян различными способами, в том числе с использованием социальной инженерии, было украдено не менее 18 миллиардов рублей (годом раньше — 15 млрд). Причем обозначились некие тенденции: одним из серьезных направлений работы мошенников стало присвоение кредитных денег, напомнил первый зампредседателя бюджетного комитета палаты регионов Мухарбий Ульбашев.
«Предлагаемый закон содержит систему мер, которые направлены на противодействие заключению кредитного договора без согласия заемщика или под влиянием злоумышленников, — пояснил Ульбашев. — Вводится период охлаждения между заключением договора и получением денег гражданином. При сумме кредита от 50 до 200 тысяч рублей такой период составит 4 часа, при суммах свыше 200 тысяч рублей — 48 часов».
При этом на банки и микрофинансовые организации возлагается обязанность проводить целый комплекс мероприятий по противодействию мошенническим действиям, в том числе в рамках обмена информацией с бюро кредитных историй и в рамках собственных антифрод-мероприятий.
Сенатор добавил, что часто при обмане граждан мошенники используют токенизированные карты для внесения на них денег через банкомат и терминалы. Поэтому принятый депутатами Госдумы закон возлагает на банки обязанность отказать во внесении на счет суммы более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента открытия такой карты.
Присутствовавший на заседании комитета зампредседателя ЦБ Алексей Гузнов обратил внимание, что многие вопросы, сформулированные в законе, требуют изменения IT-систем банков и микрофинансовых организаций. Кроме того, к 1 апреля банки должны провести большой комплекс работ, связанных с недавно принятым законом о самозапрете гражданам на взятие кредитов.
«Сейчас предлагается, что общий строк вступления закона в силу — 90 дней. За этот строк банки должны будут подготовить свою внутреннюю регулятивную базу для систем внутреннего контроля противодействия кредитному мошенничеству», — сказал Гузнов.
Основная масса статей закона, по его словам, вступит в силу с 1 сентября. В том числе это касается ограничений по токенизированным картам.