В ЦБ раскрыли, чем обернется для банков закон о периоде охлаждения

Россиянам, обратившимся в банк за кредитом на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, дадут 4 часа на размышления, чтобы прийти в себя, если они находятся под психологическим воздействием мошенников. При суммах свыше 200 тысяч рублей период охлаждения составит двое суток. Такой закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях 11 февраля. В тот же день, поясняя значимость поправок на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам, зампредседателя ЦБ Алексей Гузнов обратил внимание, что многие вопросы, сформулированные в законе, требуют изменения IT-систем кредитных и микрофинансовых организаций.

Финансовых мошенников с каждым годом становится больше: по данным Центрального банка, в 2024 году у россиян различными способами, в том числе с использованием социальной инженерии, было украдено не менее 18 миллиардов рублей (годом раньше — 15 млрд). Причем обозначились некие тенденции: одним из серьезных направлений работы мошенников стало присвоение кредитных денег, напомнил первый зампредседателя бюджетного комитета палаты регионов Мухарбий Ульбашев.

« П р е д л а г а е м ы й з а к о н с о д е р ж и т с и с т е м у м е р , к о т о р ы е н а п р а в л е н ы н а п р о т и в о д е й с т в и е з а к л ю ч е н и ю к р е д и т н о г о д о г о в о р а б е з с о г л а с и я з а е м щ и к а и л и п о д в л и я н и е м з л о у м ы ш л е н н и к о в , — п о я с н и л Ульбашев. — Вводится период охлаждения между заключением договора и получением денег гражданином. При сумме кредита от 50 до 200 тысяч рублей такой период составит 4 часа, при суммах свыше 200 тысяч рублей — 48 часов».

При этом на банки и микрофинансовые организации возлагается обязанность проводить целый комплекс мероприятий по противодействию мошенническим действиям, в том числе в рамках обмена информацией с бюро кредитных историй и в рамках собственных антифрод-мероприятий.

Сенатор добавил, что часто при обмане граждан мошенники используют токенизированные карты для внесения на них денег через банкомат и терминалы. Поэтому принятый депутатами Госдумы закон возлагает на банки обязанность отказать во внесении на счет суммы более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента открытия такой карты.

Присутствовавший на заседании комитета зампредседателя ЦБ Алексей Гузнов обратил внимание, что многие вопросы, сформулированные в законе, требуют изменения IT-систем банков и микрофинансовых организаций. Кроме того, к 1 апреля банки должны провести большой комплекс работ, связанных с недавно принятым законом о самозапрете гражданам на взятие кредитов.

« С е й ч а с п р е д л а г а е т с я , ч т о о б щ и й с т р о к в с т у п л е н и я з а к о н а в с и л у — 9 0 д н е й . З а э т о т с т р о к б а н к и д о л ж н ы б у д у т п о д г о т о в и т ь с в о ю в н у т р е н н ю ю р е г у л я т и в н у ю б а з у д л я с и с т е м в н у т р е н н е г о к о н т р о л я п р о т и в о д е й с т в и я к р е д и т н о м у м о ш е н н и ч е с т в у » , — с к а з а л Гузнов.

Основная масса статей закона, по его словам, вступит в силу с 1 сентября. В том числе это касается ограничений по токенизированным картам.