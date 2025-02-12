В адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной поступило предложение вернуть на купюры российский флаг как один из главных государственных символов страны.

В Институте социально-экономического анализа и программ развития заявили, что денежные знаки обладают колоссальным потенциалом, так как переходят из рук в руки по всей территории России, а наличие двух главных госсимволов — флага и герба — на банкнотах будет способствовать развитию «патриотического самосознания граждан».

Кроме того, как отмечает РИА Новости, денежные знаки являются визитной карточкой государства, отражающей его культуру, традиции и историю, поэтому содержание нанесённых изображений имеет большое значение.

Центробанк представит новую купюру 1 тыс. рублей в конце 2025 года

Ранее в ЦБ напомнили о планах представить новую купюру 1000 рублей.

Также в ЦБ сообщали, что возвращение банкнот 5 и 10 рублей связано с непопулярностью монет.