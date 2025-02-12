В Европе задумались о введении потолка цен на газ

Еврокомиссия изучает возможность введения временного потолка цен на газ в рамках плана «чистой промышленности» и в ответ на жесткие меры США, пишет Financial Times.

По данным газеты, ЕК рассматривает возможность временного введения ограничений на цены на газ в ЕС, передает РИА «Новости».

Знакомые с ситуацией источники сообщают, что это решение связано с недавним значительным ростом стоимости газа в ЕС до рекордных уровней по сравнению с США.

При этом такое решение вызывает критику у промышленных групп, которые опасаются, что подобные меры могут подорвать доверие к европейскому рынку.

На текущий момент уровень запасов газа в европейских хранилищах составляет 48,5%, что более чем на 18 процентных пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем стоимость газа в Европе выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.