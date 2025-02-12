В России предупредили о подорожании такси в 2025 году

Стоимость поездок на такси в России вырастет на 7-19%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам собеседника, темпы увеличения могут варьироваться в зависимости от региона: от 7% до 19%. Это связано с тем, что в разных местах соотношение спроса и предложения разное, отметил эксперт. Кроме того, на стоимость поездок влияют текущая цена на такси и ее изменение в 2024 году. Также стоимость зависит от погоды, добавил Балынин.

По мнению специалиста, цена услуг такси может вырасти еще больше, если стоимость запчастей, автомобилей и топлива продолжит увеличиваться. Балынин отметил, что в крупных городах рынок такси достаточно конкурентный, поэтому спрос и предложение будут определять рыночную цену.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович рекомендует жителям России сократить расходы на такси, используя общественный транспорт или по возможности предпочитая пешие прогулки. По его словам, если есть возможность арендовать электросамокат или велосипед, то, возможно, стоит рассмотреть вариант использования услуг кикшеринга.

Ранее Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за десять месяцев 2024 года выявила 6,5 тыс. нарушений среди столичных таксистов против 1,4 тыс. за тот же период прошлого года.