Венгрия нашла решение по оплате российского газа в условиях американских санкций против Газпромбанка.

Об этом РИА Новости рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

« Ч т о к а с а е т с я Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами», — приводит его слова агентство.

Сийярто отметил, что ситуация была сложной и что подобное не должно происходить в международной политике.

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Кроме того, он назвал ограничения разочаровывающим шагом со стороны бывшей американской администрации.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия из-за продления антироссийских санкций со стороны ЕС ещё на полгода потеряет около €3—4 млрд.