ЦБ зафиксировал минимальный уровень фальшивомонетничества

Пресс-служба Центробанка России заявила, что уровень фальшивомонетничества в 2024 году стал минимальным за последние годы, сообщает ТАСС. На 1 млн банкнот в обращении приходится всего одна фальшивка. В общей сложности за минувший год выявлено 8 240 поддельных российских банкнот и монет.

Лидером среди подделок остаются банкноты номиналом 5 тыс. рублей, которые составляют 64% от общего числа обнаруженных фальшивок. На втором месте – купюры номиналом в 1 тыс. рублей, их доля среди подделок составляет 27%.

Центробанк связывает снижение уровня фальшивомонетничества с улучшением систем безопасности и более активным выявлением фальшивых купюр. Внедрение новых технологий в банковские процессы также сыграло роль в снижении количества поддельных банкнот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Орловской области задержали 13 местных жителей, подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр номиналом в 5 тыс. рублей. Ранее в Дагестане раскрыли подпольную типографию, где печатали фальшивые деньги, изъяли поддельные 12 млн рублей, задержаны пять человек.

В 2022 году сообщалось, что фальшивомонетчики чаще всего подделывали купюры в 1, 2 и 5 тыс. рублей.