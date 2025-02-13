Курс доллара опустился ниже 91 рубля

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года, курс евро - ниже 95 рублей впервые с 12 августа, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По данным на 10:18 мск, курс доллара снижался на 3,2% - до 90,98 рубля. К 10:33 мск доллар ускорил снижение и находился на уровне 90,88 рубля (-3,3%).

Курс евро терял 2,95%, опускаясь до 94,787 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:28 мск. К 10:33 мск евро замедлил снижение и находился на уровне 94,79 рубля (-2,94%).