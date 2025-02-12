Матвиенко рассказала об экономическом чуде России

Специалисты по всему миру в дальнейшем будут изучать действия российских властей в условиях кризиса, потому что происходящее сейчас в стране можно назвать «экономическим чудом». Об этом по итогам правительственного часа с участием вице-премьера Александра Новака объявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Коммерсантъ».

Она объяснила, что темпы роста ВВП в стране выше мирового уровня (в 2024 году — 4,1 процента), а если учитывать пятилетний период, то ВВП и доходы бюджета выросли в два раза что можно назвать огромным достижением. По мнению Матвиенко, в будущем основные экономические теории будут корректироваться с учетом российского опыта.

В то же время политик признала, что ситуация в России остается непростой. Негативные ожидания связаны с кадровым голодом и низкой производительностью труда, что влечет за собой высокую инфляцию и рекордную ключевую ставку Центробанка.