Сенатор рассказал, как решить проблемы с редкоземельными металлами

Для решения проблем в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов в России требуются комплексный подход, дополнительные инвестиции и модернизация предприятий. Такое мнение 12 февраля озвучил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Жуков.

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Он провел круглый стол, посвященный проблемам добычи и переработки редкоземельных металлов и путям их решения. По словам сенатора, которые приводятся на сайте палаты регионов, указанные ресурсы играют ключевую роль в высоких технологиях и служат основой для производства современных электронных устройств, магнитов, аккумуляторов и многих других компонентов для оборонной и энергетической отраслей.

Жуков отметил, что Россия, занимающая второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, сталкивается с серьезными проблемами в данной области.

« Н е о б х о д и м о о т м е т и т ь н е д о с т а т о ч н у ю с т е п е н ь о с в о е н н о с т и м е с т о р о ж д е н и й . Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь л и ш ь н е с к о л ь к о к р у п н ы х п р о е к т о в н а х о д я т с я н а с т а д и и а к т и в н о й р а з р а б о т к и , ч т о о г р а н и ч и в а е т в о з м о ж н о с т и с т р а н ы п о у д о в л е т в о р е н и ю в н у т р е н н е г о и в н е ш н е г о с п р о с а » , — к о н с т а т и р о в а л п а р л а м е н т а р и й .

Он также указал на технологическое отставание страны в переработке таких металлов, уточнив, что большинство мощностей находятся за пределами РФ, в итоге она становится зависимой от импорта готовой продукции и технологий.

« Э т о п р и в о д и т к п о т е р е д о б а в л е н н о й с т о и м о с т и , т а к к а к м ы э к с п о р т и р у е м с ы р ь е , а н е г о т о в у ю п р о д у к ц и ю » , — п о я с н и л Жуков, добавив, что трудности возникают и из-за санкций на поставки технологий и экспорт продукции.

Подводя итоги, сенатор подчеркнул важность комплексного подхода к решению проблем добычи и переработки редкоземельных металлов в России и озвучил необходимость в инвестициях в научные исследования и разработки, модернизации производств и активном сотрудничестве между бизнесом и государством.