Названо «дно доллара» в 2025 году

В 2025 году «дно доллара» — 85 рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Ранее курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 94 рублей. Всего с начала 2025 года американская валюта подешевела к российской на 17,4% или на 19,18 рубля.

« М и н и м а л ь н ы й у р о в е н ь д о л л а р а в т е к у щ е м ц и к л е п а д е н и я м о ж е т н а х о д и т ь с я в д и а п а з о н е 9 0 – 9 5 р у б л е й , е с л и с о х р а н я т с я б л а г о п р и я т н ы е в н е ш н и е у с л о в и я и у с т о й ч и в ы й с п р о с н а р у б л ь . В 2 0 2 5 г о д у в о з м о ж н о с н и ж е н и е к у р с а е щ е н и ж е — к у р о в н ю 8 5 – 9 0 р у б л е й з а д о л л а р » , — п р о к о м м е н т и р о в а л э т о Щ е р б а ч е н к о .

При этом, по мнению руководителя направления аналитического сервиса Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев, вероятность падения курса доллара ниже 90 рублей в 2025 году является невысокой и текущее укрепление рубля, скорее всего, будет временным.

« С к о р е е в с е г о , р е з к и х д в и ж е н и й к у р с а д о л л а р а н е б у д е т , т а к к а к д л я э к о н о м и к и я в л я ю т с я в р е д н ы м и л ю б ы е р е з к и е и с и л ь н ы е д в и ж е н и я к у р с а д о л л а р а к а к в в е р х , т а к и в н и з . Т а к ж е с л и ш к о м с и л ь н о е с н и ж е н и е к у р с а д о л л а р а п р и в е д е т к н и з к о й н а п о л н я е м о с т и б ю д ж е т а . П о э т о м у в е р о я т н о с т ь р о с т а к у р с а д о л л а р а м н о г о к р а т н о в ы ш е е г о с у щ е с т в е н н о г о с н и ж е н и я » , — д о б а в и л к а н д и д а т э к о н о м и ч е с к и х н а у к , п р е п о д а в а т е л ь И М Э С А л е к с а н д р С у е т и н .

Говоря о причинах нынешнего падения доллара, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты объяснили , что оно связано с притоком валютной выручки в Россию, сезонным снижением спроса на доллары, высокими ставками и ожиданиями инвесторов по нормализации геополитической ситуации.