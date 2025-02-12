Китай снизил импорт российской нефти

В декабре Китай снизил закупки российской нефти на 9% в натуральном выражении по сравнению с ноябрем и уменьшил общий такой импорт на 5%. Об этом передает «Прайм», ссылаясь на ежемесячный доклад ОПЕК.

« И м п о р т н е ф т и в К и т а й с н и з и л с я п о с л е з н а ч и т е л ь н о г о р о с т а в п р е д ы д у щ е м м е с я ц е и с о с т а в и л в с р е д н е м 1 1 , 3 м л н б а р р е л е й в с у т к и . Э т о о з н а ч а е т п а д е н и е н а 5 4 2 т ы с я ч и б а р р е л е й в с у т к и , и л и н а 5 % , п о с р а в н е н и ю с п р е д ы д у щ и м м е с я ц е м . З а г о д и м п о р т н е ф т и в К и т а й в 2 0 2 4 г о д у с о с т а в и л в с р е д н е м 1 1 , 1 м л н б а р р е л е й в с у т к и , ч т о н а 2 3 0 т ы с я ч б а р р е л е й , и л и н а 2 % , м е н ь ш е , ч е м в п р о ш л о м г о д у » , — о т м е ч а е т с я в д о к л а д е .

Подводя итоги декабря 2024 года, авторы доклада отмечают, что «приток нефти из России снизился на 9% по сравнению с предшествующим месяцем». При этом отмечается, что Россия по-прежнему занимает первое место в поставках нефти в Китай с долей в 18%.

Закупки у Саудовской Аравии, второго по объемам импортера Китая, выросли на 24% месяц к месяцу, а их доля составила 14%. Малайзия также заняла почти 14% в общем объеме импортных поставок.