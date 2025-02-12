Китай снизил импорт российской нефти

Китай в декабре снизил импорт российской нефти
В декабре Китай снизил закупки российской нефти на 9% в натуральном выражении по сравнению с ноябрем и уменьшил общий такой импорт на 5%. Об этом передает «Прайм», ссылаясь на ежемесячный доклад ОПЕК.
«Импорт нефти в Китай снизился после значительного роста в предыдущем месяце и составил в среднем 11,3 млн баррелей в сутки. Это означает падение на 542 тысячи баррелей в сутки, или на 5%, по сравнению с предыдущим месяцем. За год импорт нефти в Китай в 2024 году составил в среднем 11,1 млн баррелей в сутки, что на 230 тысяч баррелей, или на 2%, меньше, чем в прошлом году», — отмечается в докладе.
Подводя итоги декабря 2024 года, авторы доклада отмечают, что «приток нефти из России снизился на 9% по сравнению с предшествующим месяцем». При этом отмечается, что Россия по-прежнему занимает первое место в поставках нефти в Китай с долей в 18%.
Закупки у Саудовской Аравии, второго по объемам импортера Китая, выросли на 24% месяц к месяцу, а их доля составила 14%. Малайзия также заняла почти 14% в общем объеме импортных поставок.