В России подешевела сельдь

С начала 2025 года оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь в России снизились на 20 процентов. Об этом со ссылкой на исследование ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» (Нацрыбресурс) Росрыболовства сообщает газета «Ведомости».

С начала января по 9 февраля один вид рыбы в опте подешевел до 120 рублей за килограмм. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, объемы вылова сельди увеличились на 14 процентов в годовом выражении и превысили 450 тысяч тонн.

Россия является одним из мировых лидеров по добыче сельди: в стране добывают три ее вида — тихоокеанскую (занимает порядка 80 процентов в общем вылове), атлантическую и балтийскую, перечисляет он. По данным аналитического центра Рыбного союза, к началу второй декады февраля снижение оптовых цен уже сменилось ростом на фоне увеличения ее экспорта.

По данным Росрыболовства, с начала года вылов водных биоресурсов в России вырос на три процента и составил 158 тысяч тонн. В Дальневосточном бассейне выловили 86,2 тысячи тонн минтая, 4,9 тысячи тонн трески и 47,7 тысячи тонн тихоокеанской сельди. В Северном бассейне — 4,9 тысячи тонн трески, 1,3 тысячи тонн пикши, 51,7 тысячи тонн мойвы.