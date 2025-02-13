Запасы газа в европейских хранилищах сократились до 47%

Запасы в европейских подземных газохранилищах опустились почти до 47%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Запасы газа в европейских хранилищах сократились до 47%
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Отбор газа из подземных газохранилищ стран Евросоюза 11 февраля составил 735 млн куб. м. Закачка сократилась до 21 млн куб. м.

С начала отопительного сезона Евросоюз отобрал из газохранилищ более 56 млрд куб. м. По данным компании, этот показатель уже серьёзно превышает объём закачки в них к осенне-зимнему периоду.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в ЕС.

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