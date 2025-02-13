Запасы газа в европейских хранилищах сократились до 47%

Запасы в европейских подземных газохранилищах опустились почти до 47%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Отбор газа из подземных газохранилищ стран Евросоюза 11 февраля составил 735 млн куб. м. Закачка сократилась до 21 млн куб. м.

С начала отопительного сезона Евросоюз отобрал из газохранилищ более 56 млрд куб. м. По данным компании, этот показатель уже серьёзно превышает объём закачки в них к осенне-зимнему периоду.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в ЕС.