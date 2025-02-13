Маск дал прогноз по росту ВВП США

Маск прогнозирует рост ВВП США на 4-5% в год благодаря DOGE
Объем ВВП США может расти на 4-5% в год благодаря работе ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).
Об этом заявил его руководитель Илон Маск.
"Экономика потенциально может вырасти на 4-5% с точки зрения реального производства товаров и услуг, а государственные расходы могут быть сокращены примерно на 3-4% ВВП, примерно на $1 трлн или больше", - сказал он на Всемирном правительственном саммите в Дубае. "Главным результатом станет отсутствие инфляции с 2025 по 2026 год, что было бы весьма примечательным", - утверждает Маск.
По оценкам Всемирного банка, ВВП США в 2024 году вырос на 2,8%. Ожидается, что американская экономика увеличится на 2,3% в 2025 году и на 2% в 2026 году.