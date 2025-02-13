Имущество украинских олигархов в Крыму выставят на продажу
Крым готовится национализировать новый пакет имущества украинских олигархов. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.
Как уточнил Константинов, «в ближайшее время Государственный совет примет решение о национализации ряда объектов, принадлежащих врагам Крыма и всей России». Уточняется, что в новом перечне числятся 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества.
Как он сообщил, средства, полученные от реализации объектов, будут использованы для оказания помощи участникам специальной военной операции и их близким, а также для содействия развитию Крыма.
«Наиболее привлекательными и крупными предприятиями будем заниматься, вкладывать средства в их развитие на благо нашей республики и ее жителей», — отметил Константинов.
С осени 2022 года Государственный совет Республики Крым принял ряд постановлений о конфискации собственности украинских политических деятелей и предпринимателей, которые связаны с киевскими властями и совершают недружественные действия в отношении России.