Эксперт: Трамп «укрепил» акции и обрушил цены на нефть

Потепление в отношениях США и России привело к «истерике» на российском рынке акций, но обрушило цены на нефть, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Рынок продолжает активно реагировать на телефонный разговор между Трампом и Путиным, а также на их возможную встречу в Саудовской Аравии. Так, доллар продолжает падение на бирже и торгуется у отметки 89,5 рублей утром 13 февраля. На этом фоне акции крупнейших отечественных фирм взлетели на 5–8%. Индекс Мосбиржи за сутки поднялся на 5,7%, достигнув значений июля 2024 года. Наблюдаются рекордные объёмы торгов. Голубовский рассказал, как Трамп повлиял на рынки.

« Е с л и ч т о - т о п о д с к а к и в а е т н а р а з г о в о р е , з а э т и м е щ е н е т н и к а к о г о ф а к т а . С т е х н и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я э т о в с е д о л ж н о с к о р р е к т и р о в а т ь с я н а р ы н к е а к ц и й . Э т о п о м о ж е т з а р а б о т а т ь н а с п е к у л я т и в н ы х п о з и ц и я х , п р о с т о и с т е р и к а р а з р а з и л а с ь . П о с л е т а к и х э м о ц и о н а л ь н ы х в с п л е с к о в о б ы ч н о и д е т в ы г о р а н и е . В п е р е д и е щ е з а с е д а н и е Ц Б , б у д е м ж д а т ь , ч т о н а м с к а ж у т . Д у м а ю , у ж е с е г о д н я н а р ы н к е а к ц и й н а ч н е т с я о х л а ж д е н и е . Н о н а д о л г и й с р о к р ы н о к б у д е т р а с т и » , - о т м е т и л о н .

Он также назвал три причины для краткосрочного укрепления рубля, не учитывая «триггер» от Трампа.

« Ч т о к а с а е т с я в а л ю т ы , у н а с з а б л у д и л с я б о л ь ш о й о б ъ е м э к с п о р т н о й в ы р у ч к и п о с л е с а н к ц и й п р о т и в «Газпромбанка». Только сейчас эти деньги дошли до нас, это сильное давление на валютный курс. Из-за этого Минфин не смог получить ожидаемый доход, была необходима продажа валют. После Нового года потребительский спрос снижен, склады заполнены товарами. Трамп со своим телефонным звонком – это лишь триггер, условия для укрепления рубля сложились и без него. Но это очень краткосрочная история, потому что эти три фактора скоро перестанут действовать. Валюта, которая дошла до России, будет продана. С марта также Минфин пересмотрит политику», - объяснил Голубовский.

А влияние «сближения» России и США на рынок нефти и газа он назвал парадоксальным.

« П р и э т о м р о с т ц е н н а н е ф т ь б ы л с п р о в о ц и р о в а н с а н к ц и я м и в д е к а б р е , а н а п о з и т и в н о й и с т о р и и с Т р а м п о м н е ф т ь р у х н у л а с 8 2 д о 7 4 д о л л а р а з а б а р р е л ь . П а р а д о к с в т о м , ч т о п о т е п л е н и е о т н о ш е н и й м е ж д у Р о с с и е й и С Ш А н е г а т и в н о в л и я е т н а р ы н о к н е ф т и и г а з а . С а н к ц и и п р о т и в т а н к е р о в н и к т о н е с н и м а е т н а э т о м ф о н е » , - з а к л ю ч и л с о б е с е д н и к Н С Н .

Справедливый курс доллара к концу года переместится в диапазон 105-110 рублей, политика Трампа в краткосрочной перспективе будет влиять на это лишь опосредованно, заявил старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин «Радиоточке НСН».