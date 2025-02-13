Госдолг Азербайджана существенно вырос

Государственный долг Азербайджана за четвертый квартал 2024 года вырос на 4,5%, составив более 16 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчет «Статистический бюллетень о государственном долге за 2024 год» министерства финансов республики.

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Уточняется, что внутренний и внешний государственный долг Азербайджана на 1 января текущего года составил 27 380,2 миллиона манатов. Данный уровень – 21,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) за 2024 год.

По состоянию на 1 октября 2024 года государственный долг страны достиг отметки в 26 201,4 миллиона манатов, что эквивалентно 15,4 миллиардам долларов США. Это составляет 21,6% от валового внутреннего продукта страны. За четвертый квартал текущего года государственный долг Азербайджана увеличился на 4,5%.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил об увеличении государственного долга Украины до 90,4% ВВП страны.