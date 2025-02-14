Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций демонстрировал рост, но позже перешел к снижению основных индексов в ходе основной торговой сессии, рубль слабеет к юаню. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, до публикации решения регулятора индекс Мосбиржи находился на уровне 3 278,1 (+2,22%), индекс РТС - на уровне 1 134,41 (+2,22%), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск. По данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи стремительно замедлил рост и находился на отметке 3 253,98 пункта (+1,47%), индекс РТС составлял 1 126,07 пункта (+1,47%).

К 17:00 мск индексы Мосбиржи и РТС перешли к снижению на 1,53% и находились на уровне 3 158,03 и 1 092,86 пункта соответственно. Курс юаня к рублю ускорил рост и торговался на уровне 12,568 рубля (+28,85 копейки).

Совет директоров Банка России на первом в 2025 году заседании ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.