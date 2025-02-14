В России создадут особую экономическую зону для туризма

Российское правительство одобрило создание особой экономической зоны «Горная Шория» в Кемеровской области.

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Об этом пресс-служба кабмина сообщила в своем Telegram-канале.

« Н о в а я о с о б а я э к о н о м и ч е с к а я з о н а р а с п о л о ж и т с я н а ю г е К у з б а с с а — н а т е р р и т о р и и Т а ш т а г о л ь с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а , в м е ж д у р е ч ь е и с т о к о в О б и и Е н и с е я , в м е с т е с о е д и н е н и я о т р о г о в г о р А л т а я и С а я н » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Здесь собираются построить горнолыжный, гостинично-деловой и спортивно-туристический комплексы. Суммарный объем инвестиций превышает 40 млрд рублей. По оценке экспертов, проекты создадут более 4 тысяч рабочих мест в регионе.

В январе правительство России расширило режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области. Решение позволило предприятиям, работающим там, стать резидентами СЭЗ и получить преференции, в числе которых пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль и другие.