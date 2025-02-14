В Приднестровье начались поставки закупленного при поддержке РФ газа

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии природного газа, закупленного при поддержке России.

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" С е г о д н я в П р и д н е с т р о в ь е з а ш е л г а з . Д а н н а я п о с т а в к а с т а л а в о з м о ж н а б л а г о д а р я р о с с и й с к о й к р е д и т н о й п о м о щ и и к р о п о т л и в о й , с к р у п у л е з н о й с л а ж е н н о й р а б о т е к о м а н д ы Министерства энергетики Российской Федерации", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.

Красносельский поблагодарил Россию за помощь в преодолении энергетического кризиса.

" О т с е б я л и ч н о и о т к а ж д о г о п р и д н е с т р о в ц а в ы р а ж а ю п р и з н а т е л ь н о с т ь д о л ж н о с т н ы м л и ц а м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и з а п о д д е р ж к у п р и д н е с т р о в с к о г о н а р о д а в с л о ж н е й ш е й э н е р г е т и ч е с к о й с и т у а ц и и " , - н а п и с а л л и д е р П р и д н е с т р о в ь я .

Ранее он сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии природного газа, закупленного при поддержке России.