В Приднестровье начались поставки закупленного при поддержке РФ газа
Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии природного газа, закупленного при поддержке России.
"Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Красносельский поблагодарил Россию за помощь в преодолении энергетического кризиса.
"От себя лично и от каждого приднестровца выражаю признательность должностным лицам Российской Федерации за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации", - написал лидер Приднестровья.
Ранее он сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии природного газа, закупленного при поддержке России.