Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщил регулятор на своем сайте.

ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким. По его оценке, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Центробанк обратил внимание на то, что годовая инфляция в России по состоянию на 10 февраля составила 10,0%. Прогноз по инфляции в 2025 увеличен до уровня 7-8% с 4,5-5%, которые прогнозировались ранее. Прогноз по средней ключевой ставке в 2025 повышен до 19-22% с 17-20%.

« В б а з о в о м с ц е н а р и и Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет постепенно снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности»,— указал ЦБ.

Сообщается, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.

Все эксперты, опрошенные РБК, прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 21% 14 февраля. Так, решение регулятора стало ожидаемым. Специалисты отмечали, что ключевой аргумент в пользу сохранения ставки 21% — замедление кредитования.

Кроме того, эксперты подчеркивали, что в пользу сохранения ставки выступает и фактор стабилизации курса.

В России оценили перспективы повышения ключевой ставки

На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, хотя рынок ожидал ее повышения как минимум на 200 б.п. Только двое из 30 участников консенсус-опроса РБК допускали, что ставка останется неизменной.