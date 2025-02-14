ЦБ: безработица остается на исторических минимумах

ЦБ: безработица по-прежнему находится на исторических минимумах
Российский рынок труда по-прежнему остается жестким, безработица остается на исторических минимумах.
Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Рынок труда остается жестким. Безработица по-прежнему находится на исторических минимумах. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда. В то же время, по данным опросов, планы компаний по найму работников и увеличению заработных плат стали более сдержанными, - отмечается в сообщении. - Снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это создает предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту".