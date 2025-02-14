На ближайшем заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 21 марта, будет рассматриваться вариант нового повышения ключевой ставки. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам текущего заседания, на котором ее сохранили на уровне 21 процента годовых.

На возможность дальнейшего ужесточения указывает и прогноз траектории движения ключевой ставки в среднем в 2025 году. Его верхняя граница — 22 процента, а с учетом того, что почти три месяца ставка будет равна 21 проценту, для достижения предела на какое-то время параметр должны поднять выше 22 процентов.

Нижней границей обозначены 19 процентов, однако с учетом характера обсуждений 21 марта такой сценарий может реализоваться только при существенном снижении ставки.

Продолжение паузы, которой было заявлено в декабре, в ЦБ объяснили более выраженным охлаждением кредитной активности и дальнейшим ростом склонности населения к сбережению. Вместе с тем говорить о снижении ставки рано в связи из-за того, что инфляция и инфляционные ожидания по-прежнему высоки, экономика перегрета, а спрос значительно превышает предложение.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

В ЦБ указали, что еще одним фактором, который будет учитываться при решении по ключевой ставке, станет исполнение объявленных параметров бюджетной политики. Речь идет об удержании в рамках прогноза расходной части бюджета, которая при существенном увеличении служит проинфляционным фактором.

Ранее Минфин объявил о рекордном увеличении дефицита бюджета в начале года. За январь его уровень в полтора раза превысил тот, что запланирован по итогам года. Тем не менее ведомство уверяет, что уже к концу квартала расходы придут в нормальное состояние.