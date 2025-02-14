Набиуллина: Речь о переломе тренда роста инфляции пока не идет
Речь о переломе тренда роста инфляции пока не идет. Об этом 14 февраля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.
Набиуллина подчеркнула, что инфляция в 10 процентов для Центробанка является неприемлемо высокой.
«Мы пришли к выводу, что сохранение паузы в повышении ключевой ставки является наиболее взвешенным решением в текущих условиях. На ближайших заседаниях мы должны будем убедиться, что те тенденции, которые сформировались, устойчиво ведут к снижению инфляции», — сказала она.
В Центробанке будут готовы вернуться к вопросу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, если набранной жесткости денежно-кредитной политики будет недостаточно. При этом на заседании, которое прошло сегодня, снижение ключевой ставки не обсуждалось.
«В любом случае нам потребуется более длительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, поэтому мы повысили прогнозную траекторию ключевой ставки на 2025-2026 годы», — отметила Набиуллина.
Минэкономики сообщило об ускорении инфляции в России
Она добавила, что сейчас набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции в России.