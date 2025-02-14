Речь о переломе тренда роста инфляции пока не идет​. Об этом 14 февраля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

Набиуллина подчеркнула, что инфляция в 10 процентов для Центробанка является неприемлемо высокой.

« М ы п р и ш л и к в ы в о д у , ч т о с о х р а н е н и е п а у з ы в п о в ы ш е н и и к л ю ч е в о й с т а в к и я в л я е т с я н а и б о л е е в з в е ш е н н ы м р е ш е н и е м в т е к у щ и х у с л о в и я х . Н а б л и ж а й ш и х з а с е д а н и я х м ы д о л ж н ы б у д е м у б е д и т ь с я , ч т о т е т е н д е н ц и и , к о т о р ы е с ф о р м и р о в а л и с ь , у с т о й ч и в о в е д у т к с н и ж е н и ю и н ф л я ц и и » , — с к а з а л а о н а .

В Центробанке будут готовы вернуться к вопросу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, если набранной жесткости денежно-кредитной политики будет недостаточно. При этом на заседании, которое прошло сегодня, снижение ключевой ставки не обсуждалось.

« В л ю б о м с л у ч а е н а м п о т р е б у е т с я б о л е е д л и т е л ь н ы й п е р и о д п о д д е р ж а н и я ж е с т к и х д е н е ж н о - к р е д и т н ы х у с л о в и й , п о э т о м у м ы п о в ы с и л и п р о г н о з н у ю т р а е к т о р и ю к л ю ч е в о й с т а в к и н а 2 0 2 5 - 2 0 2 6 г о д ы » , — о т м е т и л а Н а б и у л л и н а .

Минэкономики сообщило об ускорении инфляции в России

Она добавила, что сейчас набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции в России.