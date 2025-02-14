Проблемы с предложением валюты на российском рынке оценили

На российском рынке нет проблем с предложением валюты. Так оценила наличие долларов и евро в стране глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет Telegram-канал регулятора

© Lenta.ru

По словам Набиуллиной, сейчас российские экспортеры продают валютную выручку на прежнем уровне. При этом влияние трансграничных капиталов ослабло — в большей мере на курс рубля воздействуют объемы экспорта и импорта.

На заседании совета директоров 13 февраля регулятор принял решение не менять ключевую ставку, Продолжение паузы объяснили более выраженным охлаждением кредитной активности и дальнейшим ростом склонности населения к сбережению. При этом в ЦБ подчеркнули, что говорить о снижении ставки рано: инфляция и инфляционные ожидания по-прежнему высоки, экономика перегрета, а спрос значительно превышает предложение.

Новое повышение ключевой ставки собираются обсуждать на заседании 21 марта. На нем будет рассматриваться вариант дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), о чем указывает и прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году. Его верхняя граница составляет 22 процента, а с учетом того, что почти три месяца ставка будет равна 21 проценту, для достижения предела на какое-то время параметр придется поднимать выше 22 процентов.